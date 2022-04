Uno striscione davanti al Comune per annunciare il varo di uno speciale “comitato d’accoglienza”, tutt’altro che amichevole: “Draghi, Torino non ti vuole”. Alcune decine di no vax, guidati dal leader della Variante Torinese Marco Liccione, hanno dato vita a un sit-in contro il presidente del Consiglio, atteso in città per la firma di un patto col sindaco da oltre tre miliardi di euro.

Il raduno è iniziato intorno alle 9. Momenti di tensione quando i manifestanti si sono avvicinati troppo all’ingresso di Palazzo Civico e sono stati fatti arretrare dalla polizia. Poi, poco dopo le 11, si sono accomodati in piazza in attesa dell’arrivo del premier.

Altra manifestazione contro Draghi in piazza Castello, sotto il palazzo della Regione: in questo caso si sono radunati alcuni sostenitori di Italexit. Istanze no vax e pro Putin, come del resto nel sit-in davanti al Comune, viaggiano spesso sulle stesse lunghezze d’onda. In un cartello si legge: “Draghi guerrafondaio”.

In piazza Vittorio a protestare ci sono invece i tassisti, che hanno trasformato la piazza in un’immensa distesa di taxi. Alla base dei malumori, in questo caso, c’è il caro benzina e il discusso disegno di legge concorrenza.