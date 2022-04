Uno striscione davanti al Comune per annunciare il varo di uno speciale comitato d’accoglienza, tutt’altro che amichevole: “Draghi, Torino non ti vuole”. Alcune decine di no pass, guidati dal leader della Variante Torinese Marco Liccione, hanno dato vita a un sit-in contro il presidente del Consiglio, atteso in città per la firma di un patto col sindaco da oltre tre miliardi di euro.

Il raduno è iniziato intorno alle 9. Momenti di tensione quando i manifestanti si sono avvicinati troppo all’ingresso di Palazzo Civico e sono stati fatti arretrare dalla polizia. I manifestanti hanno fatto esplodere un grosso petardo e hanno lanciato una bottiglia di birra, le forze dell’ordine hanno risposto con una leggera carica.

Altra manifestazione contro Draghi in piazza Castello, sotto il palazzo della Regione: in questo caso si sono radunati alcuni sostenitori di Italexit. Istanze no vax e pro Putin, come del resto nel sit-in davanti al Comune, viaggiano spesso sulle stesse lunghezze d’onda. In un cartello si legge: “Draghi guerrafondaio”.

In piazza Vittorio a protestare ci sono invece i tassisti, che hanno trasformato la piazza in un’immensa distesa di taxi. Alla base dei malumori, in questo caso, c’è il caro benzina e il discusso disegno di legge concorrenza.

LA PROTESTA ARRIVA ANCHE DAVANTI AL COMUNE (video di Antonino Di Marco):