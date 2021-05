Arrestato ladro di biciclette: si era ferito mentre cercava di rimuoverla dalla rastrelliera

Un 49enne, italiano, è stato arrestato, per tentato furto aggravato, dalla polizia ferroviaria nella stazione di Torino Porta Nuova. Gli agenti sono intervenuti nel piazzale esterno dello scalo, a seguito della segnalazione degli addetti alla sicurezza in merito alla presenza di un uomo che era intento a rubare una bicicletta. Il 49enne è stato colto sul fatto, con le mani ferite e sporche di sangue, lesioni che si è procurato utilizzando un cavalletto come attrezzo da scasso per forzare il catenaccio e rimuovere la bicicletta dalla rastrelliera.

AVEVA PRECEDENTI

Accompagnato negli Uffici della Polfer per ulteriori accertamenti, l’uomo è risultato avere a carico precedenti di polizia per reati specifici, tra cui il furto di una bici risalente a pochi giorni prima.