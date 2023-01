Arrestato il boss Matteo Messina Denaro [VIDEO]

E’ stato arrestato questa mattina il boss mafioso Matteo Messina Denaro, finito in manette dopo 30 anni di latitanza. Operazione dei carabinieri del Ros.

L’inchiesta è stata condotta dal procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia, e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. Il capomafia di Castelvetrano (TP) è stato arrestato all’interno di una clinica privata di Palermo, nella quale veniva da circa un anno per effettuare controlli di salute.

Denaro è stato trasferito nella caserma dei carabinieri San Lorenzo in via Perpignano e non ha opposto resistenza al momento dell’arresto. I carabinieri del Ros hanno presidiato in massa la clinica per tutelare i pazienti presenti. Alle 17 ci sarà una conferenza stampa di pm e Ros per tutti i particolari sull’operazione.

IL VIDEO