Armi e proiettili in auto: la sindaca nel mirino

Chi sia stato, a distanza di mesi, rimane un mistero. Il dato certo è che qualcuno, nel settembre scorso, si è introdotto nel giardino del sindaco di Germagnano, Mirella Mantini, per poi spaccare il finestrino della sua utilitaria e depositare sui sedili armi e proiettili.

Una vicenda piuttosto nebulosa, venuta a galla solo negli ultimi giorni e ancora oggi oggetto delle indagini dei carabinieri della compagnia di Venaria, che stanno provando a dare un nome e un volto agli autori. Ma, soprattutto, capire il perché di un gesto molto particolare. Fatto, e anche questo deve fare decisamente riflettere, in un paesino delle Valli di Lanzo che può contare circa 1.200 abitanti e che questa primavera sarà chiamato alle urne.

La vicenda fino a qualche giorno fa non era mai trapelata, con il primo cittadino che era riuscito a mantenere il massimo riserbo su una storia al limite del pazzesco. Un segreto, forse, mantenuto per non destabilizzare anche l’amministrazione comunale nel periodo conclusivo del suo mandato elettorale: quest’anno, infatti, Germagnano andrà al voto per rieleggere il consiglio comunale. E Mirella Mantini ha già fatto sapere di volersi ricandidare con la squadra uscente, in un’ottica di continuità.

Al momento nessuna ipotesi è stata scartata dai militari della Reale. Gli inquirenti non escludono anche la pista legata all’ambito politico. Una sorta di avvertimento, di destabilizzazione quando ormai il conto alla rovescia verso le urne – anche se a oggi non è ancora stata fissata una data – è partito.

«Un episodio grave, senza dubbio. A me le intimidazioni non spaventano. E non può farmi paura chi ha agito mentre io non c’ero. Per spaccarmi un vetro della mia macchina e posizionare all’interno armi e munizioni. Il mio impegno per Germagnano non muta di una virgola: continuerò a lavorare per la collettività, per migliorare questo paese. Rendendolo più fresco e sicuro. Il paese perfetto per chi vuole vivere alle porte della grande città, immersi nella natura. Spero che i carabinieri possano risalire quanto prima agli autori, o all’autore, di questo gesto».