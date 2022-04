Arisa: «Io sono innamorata, lui non vuole una relazione»

«Basta perdere tempo». Ora che ha (ri)scoperto il suo lato sexy anche dopo la vittoria a “Ballando con le Stelle”, Arisa ha deciso che è tempo di mettere ordine alla sua vita sentimentale e passa all’attacco. La storia nata sulla pista del talent show di Rai 1 con Vito Coppola per lei è importante, quasi totalizzante anche se il ballerino non la vede allo stesso modo. E allora cominciano i problemi e i mille dubbi.

Intervistata dal “Corriere”, la cantante spiega che alla soglia dei 40 anni (li compirà ad agosto) è tempo di dare una svolta alla sua vita privata. Perché lei innamorata lo è veramente: «È proprio questo il problema: che non stiamo insieme. E non stare insieme a distanza è molto difficile. Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto… La vita è breve. Può succedere una guerra, il tempo non è infinito e mi spiace non dirsi tutto quello che ci si vuole dire nel momento in cui lo si pensa, mi spiace non amare seriamente, non litigare seriamente. Mi spiace quando le cose sono a metà. Non riesco a esprimermi nel mezzo».

E racconta la sua quotidianità, fatta di dubbi. Perché attorno a lei ci sono sempre molte persone, tra manager, collaboratori, staff, e a tutti chiede un’opinione sulla sua vita perché in fondo è bello arricchirsi anche con quello che pensano gli altri. Alla fine decide da sola, ma è pericoloso, perché di solito le sue sono scelte radicali.

Tutto quello che cerca, invece, è una vita normalissima, una famiglia normalissima: «Se avessi più tempo, sarei una donna non da sposare ma a cui fare una statua: sono molto propensa ad amare, mi piace prendermi cura dell’altro. Però la vita che faccio è questa: mi muovo sempre seguita da tante persone e io non posso mai seguire nessuno. Non sono mai sola e, quando sono sola, sono solissima». Una confessione a cuore aperto, forse anche un modo per far svegliare Vito perché «ho anche voglia di vita vera».