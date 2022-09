Argentero-Marino, genitori bis: «Io, te, Nina e una nuova luce»

Luca Argentero e Cristina Marino sono pronti ad allargare la famiglia. Questa volta è vero e forse si giustifica così anche il nervosismo dell’attore torinese che nelle scorse settimane un paio di volte si era scagliato contro i paparazzi che non li lasciavano in pace durante una vacanza a Forte dei Marmi.

Ora però la foto è tutta loro, come l’annuncio. Ci sono Luca e Cristina ma anche la piccola Nina Speranza che ha poco più di due anni. E presto avrà anche un fratellino o una sorellina: «Io, te, Nina e una nuova luce», scrive Argentero per annunciare la gravidanza della moglie. In realtà entrambi non hanno mai nascosto la voglia di allargare la famiglia. Anzi, come aveva confessato la Marino qualche tempo fa al settimanale “Gente”, «se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio».

Più di recente, l’attrice romana era stata decisamente diretta. Intervistata dal settimanale “Confidenze”, ammetteva che «sì, ci piacerebbe. Promettersi amore è un gesto che va fatto tutti i giorni, ancora più magico ed emozionante è farlo davanti agli occhi di persone che ti vogliono bene. Posso dire che è un uomo risolto, felice, autentico. Sa prendersi cura della sua famiglia e delle persone che gli gravitano intorno».

Intanto c’è Nina Speranza, che a maggio ha compiuto due anni. La sua vera ragione di vita, nessun dubbio: «È abituata sin da piccola a guardarmi e adesso cerca di copiare in maniera tenerissima tutti i movimenti che faccio. Mi fa tanto ridere! I bambini sono il frutto di quello che apprendono dai genitori e sinceramente dubito che da me e Luca potesse nascere una figlia pigra. Nonostante i mille impegni di una vita dinamica come la mia, riesco a dedicarle tutto il mio tempo. Nina è sempre con noi, anche quando siamo in viaggio».

Ma com’è Nina? «Il mix perfetto di mamma e papà. Riccioli biondi, occhi blu, tanto carattere. Inoltre è molto simpatica». Per il momento si godono in esclusiva lei, in attesa che la famiglia si completi. E forse non è nemmeno finita qui, ma quello che vogliono lo sanno solo loro.