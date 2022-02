Area Ponte Mosca, via alle bonifiche: «Un rilancio atteso da oltre 24 anni»

«Ponte Mosca e Ogm sono due priorità per borgo Aurora». Alle parole, riecheggiate negli ultimi cinque anni, seguono finalmente delle risposte. Da ieri mattina ruspe e operai stanno monitorando l’area abbandonata compresa tra corso Giulio Cesare, Lungo Dora Firenze e via Aosta. Un terreno, appartenente all’ex Provincia, finalmente al centro di un intervento di bonifica. Al quale dovrebbe seguire l’abbattimento del rudere, per anni occupato dai disperati. E per altro teatro, dieci anni fa, di un omicidio. «Siamo contenti che siano partiti questi lavori – spiega il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri -, a dimostrazione del fatto che la riqualificazione è in arrivo. Ci auguriamo che i tempi per il rilancio non siano eccessivamente lunghi».

24 ANNI DI BUIO

Abbandonata da 24 anni, con tre gare deserte e un prezzo che dal 2012 si è pressoché dimezzato. Un terreno di 17mila metri quadri (che fu di proprietà della Città Metropolitana), messo più volte a bando ma senza successo. Fino al progetto presentato nel febbraio del 2020 (poco prima del primo lockdown). Un progetto che all’inizio prevedeva di far sorgere entro il 2023 un urban campus. La pandemia ha rallentato le operazioni che, ora, due anni dopo sembrano pronte a decollare.

IL PROGETTO

Il progetto è del gruppo The Student Hotel che per il quartiere Aurora ha messo sul banco un investimento pari a 65 milioni di euro. Il progetto porterà alla nascita di un urban campus che verrà dotato di 525 camere, 2mila metri quadrati di Collab e un hub per i co-working. Oltre a un auditorium con cinema serale, un rooftop bar con piscina con tanto di vista mozzafiato e un nuovo parco urbano. Il campus sarà una struttura polivalente, aperta 24 ore su 24, un incubatore di attività, eventi, mostre, manifestazioni culturali e ricreative.