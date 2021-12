Apre Kean, chiude Bernardeschi: la Juve stende 2-0 il Cagliari

Un gol per tempo: la Juventus batte 2-0 il Cagliari e chiude il girone d’andata del campionato con una vittoria davanti al pubblico dell’Allianz Stadium.

APRE KEAN AL 40′

Una partita difficile, con i sardi chiusi dietro in difesa ed i bianconeri che trovano poco spazio in avanti per pungere. Il risultato cambia al 40′: Bernardeschi prova da fuori, deviazione e palla che finisce sulla testa di Kean, che spiazza Cragno e fa 1-0. Risultato sul quale si andrà a riposo all’intervallo.

DUE BRIVIDI, POI CHIUDE BERNARDESCHI

Nella ripresa gli uomini di Allegri controllano generalmente il possesso e la partita, ma rischiano in due occasioni di subire la rete del pareggio. Prima un clamoroso errore di Dalbert a porta vuota, poi una gran parata di Szczesny su un colpo di testa di Joao Pedro tengono il risultato sull’1-0. Problemi per Moise Kean, che lascia il campo per infortunio. A chiudere i conti all’83’ è Bernardeschi, che fa 2-0 con un diagonale preciso su assist di Kulusevski.

BIANCONERI A -4 DALLA ZONA CHAMPIONS

La Juve può sorridere al termine di questa giornata: il contemporaneo pari dell’Atalanta sul campo del Genoa avvicina i bianconeri a -4 dal quarto posto e dalla conseguente zona Champions. Raggiunta quota 34 punti.