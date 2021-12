Apre Cuadrado, chiude Dybala: la Juve domina e batte il Genoa

Tutto facile per la Juventus di Massimiliano Allegri nel posticipo domenicale della 16esima giornata di Serie A: i bianconeri hanno battuto 2-0 il Genoa con un gol per tempo, in una partita quasi mai in discussione.

APRE CUADRADO DIRETTAMENTE DA CORNER

Ad aprire le marcature ci ha pensato un gol “olimpico” di Juan Cuadrado, che ha battuto Sirigu con una parabola ad effetto direttamente da calcio d’angolo dopo 9′. Nel finale di tempo due grandi occasioni per il raddoppio bianconero: gran protagonista il portiere ospite con due parate decisive prima su De Ligt e quindi su Morata.

CHIUDE DYBALA NEL FINALE

I bianconeri rischiano pochissimo: praticamente nulle le chance create dai rossoblù, che hanno chiuso l’incontro con zero tiri verso la porta difesa da Szczesny. Il raddoppio che chiude la partita è arrivato all’82’ con Paulo Dybala, servito da Bernardeschi e perfetto con un diagonale a battere per la seconda volta Sirigu.

JUVE A -7 DAL QUARTO POSTO

Prosegue con altri tre punti, quattro vittorie nelle ultime cinque, la rincorsa della Juve di Allegri. I bianconeri sono ora a quota 27 punti, quinto posto al pari della Fiorentina e a -7 dalla zona Champions League. Sono 11 invece le lunghezze di distacco dalla vetta.