Appendino saluta Torino: “Candidarmi era la cosa giusta da fare, lo rifarei”

Ultime ore da sindaca di Torino per Chiara Appendino, che a poche ore dal ballottaggio tra Damilano e Lo Russo si è congedata con un lungo post sui social dove ha parlato del suo mandato.

“Ero una delle tante giovani che voleva cambiare il mondo, ed il modo migliore per farlo era partire dalla mia città, Torino – ha scritto Appendino su Facebook -. Ricordo gli sguardi preoccupati, le rassicurazioni nei momenti più difficili, il turbinio di sensazioni e responsabilità. Eppure, in cuor mio, sapevo che candidarmi era la cosa giusta da fare. Una scelta che rifarei altre mille volte, che mi ha dato tantissimo. Oggi posso dire, con un pizzico di orgoglio, che lascio una Città migliore di quella che ho trovato”.

“Certo, ancora molto rimane da fare. 5 anni non sono sufficienti per completare ogni progetto – si legge nel lungo saluto -. Tuttavia il percorso è tracciato, la strada è chiara e abbiamo posto dei punti di riferimento dai quali non si tornerà indietro. Non è stato facile. Porterò con me per sempre ogni momento, compresi quelli più bui. Ringrazio la mia famiglia, mia figlia, i miei genitori, mio marito. Grazie alla mia Giunta e alla mia Maggioranza. Guardandovi indietro, siate orgogliosi di ciò che abbiamo fatto. Grazie al Movimento 5 Stelle, alla forza politica con cui mi sono candidata e che sento ancora come la mia forza politica di appartenenza, con cui condivido valori e obiettivi. Torino continuerà a brillare se, e solo se, tutti insieme, continueremo ad amarla e a prendercene cura”.

