Appendino, in dolce attesa, si vaccina contro il Covid: “Mi fido della scienza”. Ma su Facebook è polemica

Chiara Appendino si è vaccinata contro il Covid all’ospedale San Giovanni Bosco. Post e foto di rito su Facebook, per la sindaca di Torino, in dolce attesa. Non mancano commenti polemici per la decisione della prima cittadina di procedere con la somministrazione del siero anti-virus nonostante la gravidanza.

C’è chi – ad esempio – scrive: “Io sono in gravidanza e non ci penso minimamente a vaccinarmi, non metto a rischio la crescita del mio bimbo per un vaccino in sperimentazione”. Addirittura continua: “Secondo me hai fatto una “finta” per invogliare i cittadini a vaccinarsi… Non trovo altre spiegazioni”.

“Mi fido della scienza, quindi mi vaccino” ha esordito così la sindaca nel suo post. “Questo è ciò che ho risposto alle persone che mi chiedevano se mi sarei sottoposta a vaccinazione durante la mia gravidanza. E oggi l’ho fatto – spiega -. Sono consapevole che sia una scelta personale e il mio invito a tutte le donne che si trovano nella mia stessa condizione è di confrontarsi con il proprio medico e il proprio ginecologo per poter giungere a una decisione serena. Ne approfitto per ringraziare per il prezioso e generoso lavoro tutto il personale impegnato in questa campagna vaccinale, fondamentale per poter ripartire”.