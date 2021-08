Appena uscito dal carcere, progetta un colpo per la sera: arrestato 45enne a Porta Susa

Era uscito dal carcere proprio quella mattina: l’uomo, un 45enne italiano residente a Siracusa, con precedenti di polizia per reati inerenti soprattutto al patrimonio, stava percorrendo lo scorso martedì sera in bicicletta corso Bolzano, all’altezza della stazione Porta Susa, guardandosi intorno con fare sospetto.

Così, una pattuglia del Commissariato Centro ha deciso di fermarlo e sottoporlo a controllo. L’uomo occultava nei pantaloni una tenaglia in ferro, che è stata debitamente sequestrata. Gli accertamenti effettuati a suo carico hanno fatto emergere un divieto di ritorno nel Comune di Torino emesso la scorsa estate valevole per un periodo di tre anni. È stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.