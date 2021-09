Appello per riaprire l’anagrafe: «E’ un presidio fondamentale»

Sono passati quattro anni dalla loro chiusura, ma per le anagrafi di corso Moncalieri e via Nizza il futuro appare ancora non ben definito. I due uffici della Circoscrizione 8 – ormai non più presenti nell’elenco del sito del Comune di Torino – sono abbandonati, in attesa di sapere una volta per tutte cosa ne sarà di loro. Un appello, nei giorni scorsi, lo hanno lanciato i residenti dei quartieri Lingotto e Nizza Millefonti. «L’anagrafe di via Nizza è fondamentale – spiegano -. Non possiamo, ogni volta, recarci fino in corso Corsica».

INCERTEZZA

Nell’incertezza generale anche gli arredi presenti nelle due sedi anagrafiche sono appesi a un filo. In particolare computer e telefoni. Il centro civico della 8 aveva già dato disponibilità a riaprire anche solo uno dei due centri ma risposte non ne sono arrivate. Quella di via Nizza, inoltre, è l’unica anagrafe che si trova nei pressi della metropolitana e quando sarà in funzione il palazzo della Regione, sarà il centro più vicino per i dipendenti (ammesso che si trovi il personale). A Cavoretto, invece, si chiede un punto bancomat. Oggi utopia, con la nuova giunta il progetto potrebbe anche trovare più di uno spiraglio.

SERVIZI DI PROSSIMITA’

I servizi di prossimità sono fondamentali per far funzionare bene la vita di un quartiere. Ambulatori, uffici anagrafici e postali, sportelli bancomat, rientrano nella quotidianità. Peccato che le chiusure, in parte dettate anche dal Covid oltre che dai programmi delle aziende, abbiano gettato interi borghi nel panico. «Un quartiere che si priva dei servizi fondamentali non rende un servizio completo alla collettività – spiega il vicepresidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano -. Ecco perché sarà importante e necessario, a partire dai prossimi mesi, ristabilire il giusto equilibrio tra cittadino e territorio, proponendo la riapertura dell’anagrafe di via Nizza e un punto bancomat in piazza Freguglia, a Cavoretto».