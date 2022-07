Apolide, la Woodstock piemontese nei boschi cento per cento green

Da giovedì 21 a domenica 24 luglio torna l’appuntamento con Apolide, festival in programma nell’area naturalistica Pianezze di Vialfrè, in mezzo al bosco, a 30 minuti di distanza da Torino (e 60 da Milano). «Apolide non è solo un festival musicale – precisa Salvatore Perri, il direttore artistico – ma un evento in cui immergersi al 100 per cento, un festival esperienziale pensato per staccare dalla propria routine per più di 80 ore, in cui scegliere cosa vedere e cosa fare, e come».

Sul sito Apolide.net sono a disposizione le informazioni dettagliate, ma almeno i nomi degli ospiti principali di ogni serata vanno elencati: si comincia con i Subsonica, per la prima volta qui e all’unica data estiva piemontese, si prosegue venerdì con Cosmo, sabato con Venerus – con una band di 10 elementi – e domenica grande chiusura con i Calibro 35 che portano in scena il loro tributo a Ennio Morricone.

«Nel 2020 – ricorda Perri – abbiamo tenuto un’edizione chiusa a causa del Covid, solo per i lavoratori del festival. Lo scorso anno avevamo gli ingressi contingentati e gli show si sono svolti solo dalle 10 di mattina alle 10 di sera: ora torniamo alle vecchie abitudini, con musica fino a notte fonda e ben cinque diverse tipologie di campeggio in cui fermarsi a vivere l’esperienza. Abbiamo aggiunto un programma pieno anche la domenica».

L’edizione 2019 fino a qui è stata quella con il maggior numero di spettatori: ben 12.000 presenze, numero che gli organizzatori puntano a pareggiare nel 2022 provando anche a contenere i prezzi, solo lievemente maggiorati in un panorama che ha visto invece quest’estate aumenti decisamente più elevati. «Siamo sempre attenti alle nuove tendenze della musica e quest’anno sia come artiste invitate sia nello staff abbiamo fatto molta attenzione a puntare alla giusta rappresentazione di uomini e donne. Molto lavoro stiamo facendo anche sulla sostenibilità ambientale: ogni anno costruiamo un vero villaggio in mezzo al bosco, dobbiamo stare attenti ai rifiuti, all’im patto generale e alla convivenza con gli animali del luogo», spiega il direttore artistico.

Si comincia il giovedì verso le 18, mentre le altre giornate inizieranno dalle 10 del mattino: tutte si concluderanno a notte fonda. Tanta, tantissima musica sui vari palchi adibiti un po’ per tutti i gusti, ma non solo: sono previsti artisti del circo e artisti di strada, presentazioni di libri e momenti di teatro. «Lo ripeto: per noi è importante che il pubblico, di ogni età e provenienza, possa cercare e trovare il proprio filo rosso, costruirsi nel programma le proprie giornate e magari, per chi vuole, anche visitare il territorio circostante: vogliamo rendere Apolide un’esperienza vera e totale».