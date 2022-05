Apertura della piscina estiva per il Club Ronchiverdi

Al Club Ronchiverdi di corso Moncalieri 466 l’estate è pronta, decisamente in anticipo rispetto agli anni precedenti. Oggi aprirà la piscina estiva immersa nel verde dei piedi della collina. Il caldo eccezionale di questi giorni ha permesso all’acqua di raggiungere la temperatura stabilita dai regolamenti per la balneazione a cielo aperto. La piscina, una delle primissime in città, aprirà dalle 11 alle 19.

«Eravamo pronti già da 10 giorni, la manutenzione era stata fatta – spiegano dai Ronchiverdi – aspettavamo solo che il caldo aumentasse, cosa che, inaspettatamente, è avvenuta molto prima che negli anni precedenti ». Ma non è tutto, il 25 maggio ci sarà anche il primo party a bordo vasca e a fine settimana avverrà l’inaugurazione della prima “Terrazza” Martini piemontese in una piscina.