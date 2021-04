Aperti nonostante la zona rossa: sanzioni a negozi e a 34 clienti nel torinese

I militari dell’Arma hanno sanzionato 34 persone e controllato due locali nel torinese nell’ambito dei servizi di controllo disposti dal Comando Provinciale per verificare il rispetto delle normative anti Covid.

CHIVASSO, CHIUSO LOCALE E SANZIONATE 32 PERSONE

A Chivasso i carabinieri della locale Compagnia hanno identificato e sanzionato 32 persone, che in più occasioni hanno consumato all’interno di un bar del luogo. Il locale svolgeva la sua attività totalmente in contrasto alle attuali misure di restrizione: la titolare è stata già più volte multata e per tale motivo è stata richiesta la sospensione della licenza commerciale alla Prefettura.

CHIERI, MULTATO PARRUCCHIERE

A Chieri, in piazza Duomo, i militari della locale Stazione hanno invece controllato un’attività di parrucchiere che nonostante la zona rossa era aperta con all’interno un cliente: sanzionati sia quest’ultimo che la titolare del negozio.