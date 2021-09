Anziano ucciso a coltellate a Porta Palazzo. Preso il presunto killer: ha tentato il suicidio [VIDEO]

Delitto in pieno centro a Torino. Un 65enne è stato ammazzato a coltellate in piazza della Repubblica. E’ accaduto a pochi passi dal mercato cittadino di Porta Palazzo. Secondo una prima ipotesi formulata dagli agenti della mobile, giunti sul posto per gli accertamenti di rito, l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra i banchi del mercato.

IL PRESUNTO ASSASSINO TENTA IL SUICIDIO

I soccorsi, purtroppo, sono stati inutili. Per il malcapitato, un uomo del 1956 di origini magrebine, non c’è stato nulla da fare. Fatali per lui si sarebbero rivelati due fendenti. Il presunto assassino, datosi alla fuga, è stato trovato ferito, poco dopo, in piazza Statuto: a quanto pare ha tentato il suicidio. L’uomo è stato arrestato.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++