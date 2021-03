Anziano trovato morto in casa: era deceduto da giorni

Il corpo senza vita di un anziano è stato ritrovato, nella tarda mattinata di domenica, 28 marzo, nel suo alloggio, al terzo piano di uno stabile in via Sant’Ottavio (civico 29), angolo corso San Maurizio, in centro a Torino.

DECEDUTO PER CAUSE NATURALI

L’uomo, come ha poi accertato il medico legale, è deceduto per cause naturali: viveva da solo e da alcuni giorni non aveva dato più notizie di sé. Sono stati i vicini, allertati dal cattivo odore proveniente dall’appartamento, a dare l’allarme.

I VIGILI DEL FUOCO ENTRANO DAL BALCONE

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono entrati nell’abitazione dal balcone facendo poi la macabra scoperta. Con i pompieri, sono intervenuti anche gli agenti del locale comando di polizia municipale.