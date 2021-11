Anziano trovato in casa riverso a terra: soccorso dagli agenti

Nel primo pomeriggio di mercoledì scorso una cittadina si è rivolta agli agenti del commissariato Barriera Nizza preoccupata perché non vedeva da alcuni giorni un anziano signore, assiduo frequentatore della zona in cui vive. La donna conosceva nome e cognome del soggetto ma non era in grado di indicarne l’indirizzo di residenza.

TRASPORTATOI IN OSPEDALE

L’attività investigativa svolta dai poliziotti ha consentito loro di rintracciare l’abitazione dell’uomo. Dopo aver suonato diverse volte il campanello, le forze dell’ordine hanno avvertito un flebile lamento provenire dall’interno. Immediata la richiesta d’intervento dei vigili del fuoco e di personale medico. Una volta dentro, i soccorritori hanno trovato l’anziano disteso a terra, impossibilitato a muoversi. L’uomo è stato trasportato presso un nosocomio cittadino per le cure del caso.