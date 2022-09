Anziano precipita nel dirupo: salvato dal fiuto di un cane

Lo ha salvato il fiuto infallibile di Buca, il cane cercapersone della delegazione pinerolese del Soccorso alpino. Buca, un bel Bloodhound di 5 anni, ha sentito il suo odore, individuato la flebile traccia tra le mille piste di un bosco e l’ha seguita senza esitazione, guidando i soccorritori fino al crepaccio in cui era caduto.

A dover ringraziare Buca è un escursionista di 78 anni che l’altro giorno è scivolato in un dirupo a Perosa Argentina ed è stato poi ritrovato a notte fonda dal Soccorso alpino e speleologico piemontese.

L’uomo è uscito di casa nel tardo pomeriggio di lunedì per fare una passeggiata. A lanciare l’allarme, verso le 21, sono stati i parenti, preoccupati per non averlo visto rientrare, che si sono rivolti ai carabinieri i quali, a loro volta, hanno allertato il Soccorso alpino.

Sul posto, oltre alle squadre e ai tecnici specializzati in ricerca dispersi, è stata portata un’unità cinofila da ricerca molecolare che dal punto dell’ultimo avvistamento dell’uomo ha individuato una traccia che si inoltrava nel bosco. Proprio seguendo la pista odorosa del disperso, il cane e il suo conduttore sono arrivati sul bordo di una piccola gola da cui hanno sentito provenire delle grida. L’uomo infatti era scivolato cadendo in un punto da cui non riusciva a rialzarsi, senza aver riportato particolari traumi. Le squadre a terra, con la collaborazione dei vigili del fuoco, lo hanno raggiunto e assicurato a una barella per poi riportarlo sul sentiero tramite manovre alpinistiche e con il trasporto a valle a piedi.

Intorno alle 2 di mattina, l’uomo è stato consegnato in buone condizioni all’autoambulanza che lo ha condotto in ospedale per gli accertamenti del caso.