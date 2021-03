Anziana ultraottantenne vaga da sola senza meta nella notte: tratta in salvo dalla polizia

Anziana tratta in salvo dalla polizia. E’ successo la scorsa notte, poco prima dell’una, quando gli agenti del commissariato Mirafiori, transitando in corso Traiano, all’altezza di via Sette Comuni, hanno notato una donna che camminava in ciabatte senza una meta apparente e in stato confusionale. Sebbene infreddolita, la nonnina era comunque in buone condizioni di salute.

E’ STATA RIAFFIDATA AI FAMILIARI

A seguito di accertamenti, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità della signora, un’ultraottantenne con fragilità, che si era allontanata dalla propria abitazione nella mattinata e della quale era stata denunciata la scomparsa. La donna ritrovata è stata poi affidata alle cure dei suoi familiari.