Antonino preferisce Helena: così dimentica la sua Belen

La bomba era stata sganciata una settimana fa, in attesa di avere in mano la pistola fumante, che ora è arrivata. Antonino Spinalbese ha cancellato Belen Rodriguez. Anche se a unirli ci sarà per sempre la figlia Luna Marì. Il suo presente e futuro sono con Helena Prestes, modella brasiliana 32enne bellissima e determinata con la quale è stato paparazzato da “Chi” per le strade di Milano. Prima a passeggio per le strade del capoluogo, poi seduti al tavolino di un bar mentre si scambiano baci e abbracci appassionati.

Helena si è fatta conoscere dal pubblico italiano di recente come concorrente nell’ultima edizione di “Pechino Express” su Sky Uno. Ma si era già fatta notare come insegnante di yoga e cestista, oltre che modella e blogger di viaggi. Chi lo consce bene, giura che da almeno un mese sono diventati inseparabili. Insieme sono andati in vacanza a Ibiza, insieme stanno uscendo a Milano anche se per adesso ognuno vive per i fatti suoi.

Ma non è questa l’unica novità in vista per l’ex hair stylist che non ha più intenzione di riprendere il suo vecchio lavoro. Stanno diventando insistenti infatti le voci di un suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 7 a metà settembre quando il reality ripartirà su Canale 5. Lui ha aspettato che parlassero gli altri e poi ha deciso di rispondere intervistato su Rtl 102.5. «In effetti mi hanno cercato, mi vogliono rinchiudere nella Casa, ma io per ora scappo. Io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora. Sicuramente, se dovessi entrare, rimarrei quello che vedete adesso. Chi vivrà vedrà, la popolarità mi preoccupa».

Intanto si sta dedicando ad altro, in concorrenza con l’ex compagna. «Sono divenuto un imprenditore praticamente senza accorgermene, ho prodotto anche una linea di costumi da uomo che uscirà nei prossimi giorni. Ho la fortuna di avere delle persone che mi seguono sul lato amministrativo, altrimenti io farei dei danni». In fondo basterà aspettare poco, ma per Signorini sarebbe un grande colpo.