Antonia Scott si gioca tutto: l’ultima parte della trilogia

«Se nelle tue mani hai la pelle di una delle tre persone al mondo che ti sono più care, dovresti poter prendere una decisione razionale. Questa non lo è. È una moneta lanciata in aria. E non le piace proprio per niente». Dieci secondi per decidere, per capire come fermare il furgone su cui hanno appena caricato l’ispettore Gutierrez: pochi per il cervello fenomenale di Antonia Scott, ma comunque pochi anche per lei. Inizia così, in piena adrenalina, da dove era terminata l’avventura precedente, “Re bianco” (Fazi, 18,50 euro, traduzione di Elisa Tramontin) di Juan Gómez-Jurado, capitolo finale della trilogia thriller che ha dominato in Spagna e conquistato mezzo mondo, già diventata una serie Amazon Prime.

Antonia Scott non ha tempo da perdere, neppure quei tre minuti al giorno che si concede per pensare che vuole morire, ignorando le scimmie saltanti da una liana e l’altra nella sua mente: la vita di Gutierrez è in pericolo, ma soprattutto c’è da chiudere più di un conto rimasto in sospeso. La troviamo assieme a una alleata che non ci si aspetta: Carla Ortiz, l’ereditiera miliardaria sequestrata e torturata nel romanzo precedente. Ma anche con un’altra figura, certo inaspettata: l’Ambasciatore. E i lettori della saga capiranno l’importanza di questo sviluppo iniziale. Ma ad Antonia si palesa soprattutto il suo nemico, in una sfida che forse per lei sarà impossibile vincere. È lei la Regina, ossia il pezzo più potente della scacchiera, ma che comunque viene mosso da una mano calata dall’alto. Anche se «lei non è come noialtri». Chi manovrerà i fili e chi li taglierà?

RE BIANCO

Autore: Juan Gómez-Jurado

Editore: Fazi

Genere: Thriller

Prezzo: 18,50 euro