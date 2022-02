Antonia Scott incrocia la sinistra Lupa Nera, ma chi diventa belva per sopravvivere è Lola

Si chiama Cërnaja Volcic, ossia «Lupa nera». A chi la incontra importa poco del suo nome, anche perché difficilmente potrà dirlo a qualcuno… Una sicaria letale, la cui strada si incrocerà con quella di Antonia Scott, la fenomenale (e problematica) analista, investigatrice – nella realtà non esiste ancora un termine per definire con precisione quello che fa – della squadra segreta “Regina rossa”. E “Lupa nera” (Fazi, 18,90 euro, traduzione di Elisa Tramontin) è il secondo titolo, appena uscito in Italia, della trilogia del giornalista e scrittore spagnolo Juan Gomez-Jurado, una trilogia che diventerà, dopo l’impressionante successo mondiale, una serie Amazon.

Una storia di donne, questa del nuovo thriller, e non ce ne voglia l’ispettore Jon Gutiérrez della polizia di Bilbao, ora divenuto la roccia («non che sia grasso, eh») cui deve aggrapparsi Antonia Scott per non soccombere ai suoi demoni. Una storia di donne, si diceva, perché oltre ad Antonia e alla Lupa, c’è una donna in pericolo, ma che sia una fanciulla indifesa è certo tutto da dimostrare. Si chiama Lola Moreno, è la moglie di Yuri Voronin, tesoriere di un clan mafioso che opera nella zona di Malaga. Un sicario ha cercato di ucciderla mentre guardava le carrozzine in un centro commerciale, freddando la sua guardia de corpo. Lola è riuscita a scappare, ma capisce di essere sola e di dover passare in fretta dal suo ruolo di «moglie trofeo» a belva che lotta per sopravvivere. Perché, nel frattempo, suo marito è riuscito a farsi ammazzare – a quanto pare gli hanno sfasciato la faccia e la testa con una fucilata – nella sfarzosa villa di pessimo gusto dove vivevano (televisore da novanta pollici e piscina per il cane che patisce il caldo sono le cose più “normali”).

E così Antonia e Jon vengono distolti dal caso di un cadavere riemerso da un fiume – la squadra è ancora alla ricerca di Sandra Fajardo e del signor White del primo libro, ma non è il caso di rimpiangerli troppo, arriveranno… – e dagli impegni personali (Antonia cerca di recuperare il rapporto con il figlio e nel frattempo comincia a pensare che è ora di “lasciare andare” il marito in coma; Jon spera che quel ventenne conosciuto con una app di appuntamenti si faccia vivo) per iniziare un’altra indagine di altissimo profilo, di quelle di cui nessuno deve sapere nulla, dove chi indaga non è mai stato lì, anzi forse non esiste neppure.

Adrenalina e una caccia on the road per mezza Spagna sono gli ingredienti del thriller di Jurado che sa mescolare con abilità i momenti ad altissima tensione al dettaglio delle conoscenze scientifiche e alla leggerezza dell’ironia e del sarcasmo (di Jon, Antonia non lo capisce), un mix che è risultato vincente da tempo in Spagna e che ormai abbiamo imparato a conoscere.

LUPA NERA

Autore: Juan Gómez-Jurado

Editore: Fazi

Genere: Thriller

Prezzo: 18,50 euro