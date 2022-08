Con oltre un milione di followers che la seguono, ammirati, su Instagram, Antonella Fiordelisi è una delle star indiscusse della rete. Il merito? Non è solo di un corpo dalle forme mozzafiato, ma anche dello charme che sprigiona da una ragazza solare, splendida influencer salernitana ed ex schermitrice, con tanto di laurea in Scienze Politiche nel cassetto.

