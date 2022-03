Antiparassitari per Micio e per Fido: con la primavera è meglio pensarci

La primavera è alle porte e per i nostri animali domestici aumentano le occasioni di trascorrere del tempo all’aria aperta. La bella stagione però nasconde una minaccia per cani e gatti: le temperature in salita favoriscono la proliferazione dei parassiti. Di conseguenza cresce il rischio di punture di zecche, pulci, zanzare e pappataci, che possono diventare molto pericolose per la salute dei nostri amici a quattro zampe. Ecco perché, quando arrivano i primi caldi, ti conviene pensare alla prevenzione, con i trattamenti antiparassitari per cani e gatti.

Pulci di cane e gatto

Le pulci del cane e del gatto sono tra i parassiti più comuni. Le punture di pulce causano forte prurito, dermatite allergica, perdita del pelo, debilitazione e anemia nei casi più gravi. Le pulci sono parassiti resistenti, capaci di vivere molto a lungo anche in mancanza di animali da pungere. Inoltre, come dicevamo, possono trovare nelle nostre case un habitat perfetto per la loro sopravvivenza. Quindi anche se hai un gatto che vive in appartamento, è meglio proteggerlo con un trattamento antiparassitario.

Le zecche

Le zecche si adattano a climi e ambienti molto diversi, quindi sono molto diffuse sia in campagna sia nei contesti urbani. Le punture di zecche possono trasmettere al tuo cane o al tuo gatto germi portatori di malattie, oltre a causare anemia grave. Infatti, nel momento in cui la zecca si attacca alla pelle dell’animale, può restare ancorata saldamente anche per 15 giorni e può succhiare grandi quantità di sangue.

Zanzare e pappataci

Zanzare e pappataci sono forse gli insetti più pericolosi. Le zanzare possono trasmettere la filaria, responsabile della filariosi cardiopolmonare. La filaria si insedia nel cuore e nell’ arteria polmonare dell’animale, provocando lesioni gravi e problemi cardiaci e respiratori. Il pappatacio può trasmettere un parassita chiamato leishmania, responsabile della leishmaniosi. La malattia colpisce prevalentemente i cani e può essere trasmessa all’uomo. Si tratta di una malattia cronica, che provoca danni progressivi: esiste un vaccino contro la leishmaniosi, ma non esiste una cura definitiva. Il passo giusto è scegliere il trattamento antiparassitario più giusto: dalle fialette, al collare, agli spray. Il consiglio è quello di chiedere al veterinario