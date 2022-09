Ansia, solitudine, pulizia o appetito: perché i nostri gatti amano leccarci

Anche i mici amano leccare il padrone e possono dimostrarsi affettuosi. Il gatto che lecca i suoi padroni, specialmente se lo fa in maniera insistente, molto probabilmente sta reagendo a qualcosa che noi in quel momento non comprendiamo, troppo presi come siamo dalla tenerezza di quel gesto. La cosa non è molto diversa rispetto a tutti gli altri loro atteggiamenti: hanno tutti delle varie motivazioni che, in un primo tempo, è difficile che noi riusciamo a comprendere.

Ci lavano

Uno dei tanti motivi per cui i nostri gatti ci leccano è perché ci stanno lavando. I gatti sono famosi toelettatori. Amano rilassarsi per ore alla volta mentre fanno il bagno e fanno un pisolino tutto il giorno. I gatti sono animali molto puliti, come probabilmente puoi capire dal loro aspetto pulito e dai mantelli ben tenuti. Per la maggior parte, non c’è mai un solo capello fuori posto. Anche i gatti rivolgeranno questa attenzione a noi. Ci leccano perché vogliono che anche noi siamo puliti e sani.

Sapere di buono

Se hai il sapore di una deliziosa bistecca, il tuo gatto vorrà leccarti, specialmente se non eri abbastanza cortese da condividere qualche boccone con lui. Gattini e gatti adorano il nostro cibo tanto quanto il tuo cane. Se non ne hanno la possibilità, ricorrono alla prossima opzione migliore: avere un assaggio da te. I gattini possono leccarsi le dita o il viso per vedere cosa si stanno perdendo e anche leccare i tuoi vestiti se hai lasciato cadere cibo su te stesso. Non preoccuparti: questi gusti veloci non saranno sufficienti a danneggiare il tuo gatto se sei preoccupato che ingeriscano cibo umano.

Si sente solo

Quando un gatto inizia a sentirsi solo, cerca di giocare. Se sei spesso fuori casa (forse al lavoro o a scuola), è possibile che il tuo gattino abbia bisogno solo di più tempo di incollaggio. In questo caso, il modo migliore per reagire è “curarla”. Puoi farlo spazzolando il gatto, accarezzandolo o graffiando i punti di graffio preferiti del gattino.

L’ansia

I gatti riusciranno a sopravvivere nonostante l’ansia, che potrebbero procurare a te, il proprietario. Se noti che il tuo gatto si è comportato in maniera piuttosto strana ultimamente, allora l’ansia potrebbe essere la causa.