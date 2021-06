Ansaldi, rinnovo a un passo. Torna Meité, Lyanco saluta

Non è stato automatico, ma si farà lo stesso. Cristian Ansaldi proseguirà la sua avventura con il Toro: il prolungamento è ormai nell’aria, nelle prossime ore l’accordo dovrebbe essere messo nero su bianco. Sarà quasi come un colpo di mercato, anche perché l’argentino si sarebbe svincolato a fine giugno. Eppure, la volontà di tutti è quella di proseguire insieme: da una parte c’è il club, orientato a puntare su un uomo spogliatoio di prim’ordine e su uno dei giocatori dal rendimento migliore nell’ultima stagione, e dall’altra c’è il classe 1986, che non ha mai nascosto la sua volontà di restare al Toro. «Se Cairo lo vorrà, posso anche rimanere fino a 40» raccontava in un’intervista di qualche mese fa, mentre a settembre spegnerà 35 candeline. E poi, si è messo di mezzo anche Ivan Juric: lo stesso tecnico ha dato il benestare all’operazione, consapevole che uno come Ansaldi è sempre meglio averlo a disposizione. Durante ogni pre-campionato non parte nell’undici tipo degli allenatori che si sono alternati sulla panchina granata, ma se il fisico regge ha dimostrato di poter dare ancora tantissimo. La formula sarà la stessa di dodici mesi fa: un anno di contratto, con l’opzione di un ulteriore rinnovo automatico in caso di 25 presenze da almeno 45 minuti l’una. L’ingaggio si aggirerà sempre intorno al milione di euro, l’incontro decisivo è già in programma nei prossimi giorni. Intanto, da via Arcivescovado pensano anche alle uscite: con la conferma di Sinisa Mihajlovic al Bologna, si alzano esponenzialmente le possibilità di un ritorno di Lyanco in Emilia. Il brasiliano aveva già seguito in rossoblu il tecnico serbo per i primi sei mesi del 2019, ora se ne potrebbe riparlare. Il presidente Cairo aspetta eventuali offerte, dai cinque milioni di euro a salire l’operazione può andare in porto. Ciò che è certo, invece, è che il Milan non riscatterà Soualiho Meité: troppi i circa nove milioni per strapparlo al Toro a titolo definitivo. Il centrocampista, che proprio in queste ore si trova in vacanza con il compagno in rossonero Franck Kessié, tornerà in granata, poi si valuteranno eventuali cessioni durante la lunga finestra di calciomercato estivo.