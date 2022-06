Anomalie nel rilascio di permessi di soggiorno a Torino: la Squadra Mobile ha arrestato nove persone, tra cui due poliziotti ed un mediatore culturale, entrambi operanti alla Questura.

“Esistono gravi indizi di colpevolezza in ordine all’esistenza di un’associazione per delinquere composta da cittadini italiani e stranieri”, spiegano in una nota in riferimento all’inchiesta coordinata dal pm Gianfranco Colace.