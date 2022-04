Anna Tatangelo e Livio Cori: tutti i motivi del loro addio

Succede tutte le volte che una storia d’amore arriva al capolinea e i Vip non fanno eccezione: preso atto della fine, si cercano sempre spiegazioni e retroscena, soprattutto quando non se l’aspettava nessuno. Sta accadendo anche ad Anna Tatangelo e Livio Cori che si sono certamente detti addio, perché nessuno dei due ha mosso un dito per smentire l’indiscrezione lanciata da “Chi” la settimana scorsa.

Ora resta da capire, più per morbosità che per vero interesse, perché quella che sembrava una relazione destinata al matrimonio all’improvviso invece sia implosa. In realtà, come spiega questa settimana la rivista diretta da Alfonso Signorini, già da qualche tempo covavano screzi e malumori all’interno della coppia.

A mettere la parola fine sarebbe stata l’ex compagna di Gigi D’Alessio, come dimostra anche il repulisti che ha fatto sui social eliminando tutte le foto insieme al collega cantante: lei ha agito, ma lui si lamentava, perché come spiega il magazine ci sarebbero state molte divergenze di carattere con Anna. Divisioni della vita inconciliabili, esattamente come i rispettivi impegni professionali che a lungo li hanno tenuti lontani. Il vero problema però è il peso specifico della Tatangelo nel mondo dello spettacolo italiano. Come spiega lo staff di Livio Cori, quello è un nome pesante, lei ormai è famosa da anni non solo per la vita passata accanto a Gigi D’Alessio che è anche padre di suo figlio Andrea. Invece Livio ha una carriera ancora tutta da costruire e quindi il rischio era quello solo di passare come il fidanzato di Lady Tata e non come un artista di talento.

Eppure solo qualche settimana fa a “Gente” lei parlava così: «Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buon umore ti serve per andare avanti. É una luce che ci voleva nella mia vita». Una luce che si è spenta.