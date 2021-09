Anna la rossa

La felicità si cela nelle cose minime. Ed è da vecchio, quando pensi molto perché puoi far poco, che lo capisci. Ad esempio: quanta felicità c’è nella semplice frase “che c’è di buono oggi a tavola?”. Riflettete: la prima felicità sta nel non viver soli, ma avere qualcuno a cui parlare. La seconda sta nell’esser certi che comunque da mangiare ci sarà, e la curiosità riguarda solo il cosa. La terza è che si ha la fortuna di vivere con una cuoca che varia molto il menu, altrimenti la domanda sarebbe inutile. La quarta è aver ancora un appetito gagliardo. La quinta è sapere che qualsiasi cosa ci sia sarà di certo buona perché chi l’ha cucinata è una dea dei fornelli. La sesta è che ci piacciono ancora le sorprese, segno di mente elastica e non schiava delle abitudini. La settima è che spesso la domanda nasce dopo aver fiutato voluttuosamente certi profumini fin dalla tromba delle scale, e muore, se la cuoca è altrove, nel sollevamento furtivo dei coperchi. L’ottava è saper di avere ancora il palato fine per gustarle, quelle delizie, e lo stomaco buono a digerirle. Io pur da vecchio riesco ancora a godermele tutte e otto, queste piccole-grandi felicità, più la nona (numero perfetto, quello delle muse): aver attraversato la vita con al fianco una donna “di una volta”, una che pur avendo fatto l’Università e pur essendo bellissima si è sempre orgogliosamente occupata solo della casa e della famiglia (lavorando il doppio di me) senza frustrazioni femministe da casalinga forzata. Si appassiona, cerca le ricette sul Pc, esperimenta, sa cosa comprare e dove, e ne fa piatti prelibati per chi siede, famigliare od ospite, al mio desco. Come potrei non esser sovrappeso? E infatti lo sono. Ma felicemente.

