Anna Falchi non si nasconde: ecco chi è il suo nuovo amore

Non sembra voler perdere tempo Anna Falchi, che da qualche mese dopo la rottura con Andrea Ruggieri (sono stati insieme undici anni) fa coppia fissa con Walter Rodinò. La coppia è stata sorpresa dal settimanale “Gente” a spasso per le vie di Roma. Un po’ di acquisti, una pausa al bar e un bel sorriso per i paparazzi perché tanto sanno bene per primi di essere nel mirino.

La showgirl, che attualmente è al time de “I Fatti Vostri” su Rai 2, e il compagno, un 50enne esperto di comunicazione aziendale, si lasciano liberamente andare alla passione, baciandosi anche a favore di camera e dimostrando che l’intesa per ora è totale. «Ci stiamo conoscendo. Ci stiamo frequentando. Parliamo. Ci capiamo, lui ha due figli, io una. Ma il linguaggio è comune», aveva spiegato Anna qualche tempo fa confermando la storia in atto. Ma aveva anche spiegato che la lunga storia con Ruggieri le aveva lasciato alcuni insegnamenti: meglio che ognuno stia a casa propria: «Dopo sette anni di convivenza con mia madre e uno con Andrea ho capito che d’ora in avanti l’unica che vivrà a casa con me sarà Alyssa».

Lei e sua figlia, che adesso ha 12 anni, ma nessun altro in casa. E come la sta vivendo invece Ruggieri che fino a qualche settimana da era anche un deputato di Forza Italia (oltre che avvocato e giornalista), ma non è stato rieletto? Male, come ha raccontato a “Un giorno da pecora” su Rai 1: «Con Anna ci siamo lasciati, è stata una cosa dolorosa, come sempre quando finiscono queste storie. Io poi avevo decretato che quella sarebbe stata la mia famiglia e quindi mi fa ancora meno piacere. E poi ci sono le modalità con cui è finita: lei ha parlato coi giornalisti facendo interviste che mi ha tenuto nascoste invece che con me, e questo è stato ancora meno simpatico. Alla fine a conti fatti credo di averci guadagnato io». E aveva spiegato che non si sentono nemmeno: «Non si resta amici quando si sta insieme così tanto. È andata così, fa parte della vita e io comunque ad Anna vorrò sempre bene». Ora però per entrambi è tempo di cominciare una nuova vita.