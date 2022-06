Anna Falchi ha fatto le valigie: «Ha lasciato Andrea Ruggieri»

Anna Falchi a 50 anni, compiuti da poco, è tornata single? Noi usiamo il punto interrogativo, “Dagospia” e “Novella 2000” invece lo danno per certo. Ha cominciato il sito diretto da Roberto D’Agostino (che però qualche mese fa dava per sicura la rottura tra Totti e Blasi) sganciando la bomba: «Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sono lasciati. Dopo una lunga crisi, la showgirl ha fatto la valigia e ha cambiato casa».

A stretto giro è intervenuto anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, confermando di fatto l’indiscrezione: «Quando un mese fa uscì la sua ultima intervista – scrive – Anna aveva già trovato e preso un’altra casa. E poco dopo ha detto ad Andrea che sarebbe andata via. Trasloca proprio questo weekend». Ruggieri, deputato di Forza Italia, avvocato, giornalista e nipote di Bruno Vespa, avrebbe già messo in vendita la casa nella quale hanno convissuto nell’ultimo anno e mezzo anche se in realtà la loro storia era cominciata molto prima. Stavano insieme dal 2011, dopo essersi conosciuti grazie ad amici in comune, e in poco tempo erano anche diventati inseparabili nonostante ognuno abbia continuato a fare la propria vita. Lui tra lavoro e Parlamento, lei con la figlia Alyssa e dallo scorso anno di nuovo anche in tv. Eppure negli ultimi tempi qualche segnale di insofferenza c’era già stata. Lo scorso 22 aprile Anna ha tagliato il traguardo dei 50 anni. Poi alla trasmissione “Un giorno da pecora” su Radio Rai aveva confessato la sua delusione per il regalo ricevuto dal compagno: «Mi aspettavo qualcosa di grosso ma è arrivato qualcosa di piccolo…Per un compleanno così mi aspettavo una macchina, un’utilitaria, ma non è arrivata, pazienza. Però devo ammettere che mi ha fatto un bel regalo, un bellissimo viaggio».

Poteva essere una battuta, sembra la realtà. E tornano alla mente le parole rilasciate ad “Intimità” 2 anni fa: «L’amore è soprattutto libertà. E io sono una persona libera. Che dona libertà a chi le sta accanto. È un dono prezioso la libertà. Matrimonio? Non ci pensiamo affatto. Siamo anticonformisti e poi io ho già dato per quel che riguarda il matrimonio».