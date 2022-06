«Animali uccisi nei parchi»: ora è caccia ai killer dei ricci

Caccia aperta ai killer dei ricci. I simpatici e innocui animali sono finiti nel mirino di alcuni ragazzini che si sono “divertiti” a torturarli e ucciderli, in almeno due occasioni a Rivalta e a Rivoli. Una follia che è stata denunciata all’opinione pubblica da due consiglieri comunali e dal centro recupero ricci “La Ninna” e che adesso approderà anche nelle caserme dei carabinieri e nei comandi dei vigili urbani: «Li denunceremo – annunciano proprio da “La Ninna”, facendo riferimento all’episodio di Rivoli – si sa chi sono e non devono farla franca, loro e neanche i loro genitori».

A Rivalta, i ricci sono stati uccisi nel parco del Castello. A farsi portavoce dello sdegno della città è stato il consigliere comunale Michele Colaci: «Gruppi di ragazzi, probabilmente per ammazzare la noia, sono stati sorpresi a maltrattare poveri ricci, portandoli fino alla morte. Presenterò alla polizia municipale una denuncia contro ignoti, invitandoli ad intensificare i controlli, anche attraverso le telecamere esistenti. Ricordo, a chi ha commesso tale reato e ai loro genitori che il maltrattamento e l’uccisione di qualsiasi animale è punito dal codice penale». A Rivoli è stato un altro consigliere comunale, Vincenzo Vozzo, a rilanciare, con parole molto dure, quanto avvenuto: «Ciò che è accaduto nella nostra città fa schifo. Mi riferisco a quanto accaduto ai giardini “Lamarmora” dove, a quanto pare, dei giovanissimi falliti senza nessun valore ne civile ne umano ne morale hanno pensato bene di riempire la loro miserabile vita provando a sentirsi ciò che non sono, ovvero forti, torturando e provocando la morte di un povero riccio. Questi individui devono essere fermati, corretti e curati subito» e quindi, per questo, «chiederò al sindaco di mobilitare le autorità competenti per ottenere per quanto possibile adeguati rinforzi affinché i controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine possano essere intensificati e ancora più incisivi».

Rivalta e Rivoli non sono lontane. Il sospetto è che ad agire possano essere stati gli stessi bulletti oppure, ipotesi peggiore, è che si tratti di due gruppi diversi, forse per riprendersi in video da pubblicare poi sui social. I ricci, come tutti gli animali, sono protetti dal nostro ordinamento e «chiunque, per crudeltà o senza necessità – spiega l’articolo 544-ter del codice penale – cagiona una lesione ad un animale è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5mila euro a 30mila euro». Un “divertimento” che rischia di costare molto caro.