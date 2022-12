Serafino, detto Fino, è un angelo custode ausiliario. Quelli normali ci vengono assegnati alla nascita, di solito scelti fra i parenti defunti. Poi ci sono gli ausiliari per le categorie a rischio tipo scalatori, pescatori, muratori ecc. Fino, ex corridore, era del settore ciclisti, categoria a rischio perché quando sei in bici rischi la vita già solo a procedere. Se non sei capace e cadi puoi battere la testa e farti molto male. Ma anche se sei bravo (tipo andare senza mani) i pericoli non mancano, anzi, si assommano perché ti fidi, non fai attenzione e le macchine ti investono. E se un veicolo investe una bici tutto quello che il ciclista si fa meno che morire è guadagnato. Fino attacca al mattino con gli operai che vanno a lavorare in bici, poi va nelle campagne ad assistere chi si allena con la bici da corsa, quindi va all’uscita delle scuole e la sera assiste i ciclisti che nel buio vanno senza luci né davanti né dietro (tantissimi). Mercoledì scorso aveva salvato un operaio che aveva svoltato verso la fabbrica all’improvviso, senza badare all’auto che veniva in senso opposto. Poi dei cicloamatori che si ostinavano a procedere affiancati finché un furgone si era spazientito, li aveva superati stringendoli e a momenti ne tirava sotto un paio. In città, solita routine: attraversamenti col rosso, sensi vietati, marciapiedi, portiere aperte all’improvviso… Alle due, con la supervista degli angeli, aveva visto passare dalle parti di Vicenza Rebellin, il campione. Lo conosceva bene, ci aveva anche corso insieme al giro d’Italia. Ha visto anche un Tir tedesco che gli si avvicinava, ma ha pensato “Davide è un professionista, lo vedrà”. Invece no. Adesso Rebellin sta dando gli esami da ausiliario.

