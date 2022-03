Andrea Delogu si confessa: «Vedo un modello di 23 anni»

Quello con Francesco Montanari è stato un grande amore, totalizzante. Quello con Luigi Bruno, suo nuovo e giovane compagno, invece è un amore in divenire. Andrea Delogu si è raccontata così a “Verissimo” spiegando cosa non aveva funzionato e cosa spera di ritrovare.

«Sono stata felicemente sposata, moglie di una persona fantastica, un grandissimo attore. È una storia che è finita un anno e mezzo fa. Ci siamo separati, ma siamo stati bravi a nasconderlo. Si è saputo sei mesi dopo. Mi sveglio e vedo i giornali con la nostra separazione. Siamo rimasti amici». Un’idea su quello che è successo ce l’ha ben chiara: «L’amore si è trasformato. Siamo cresciuti insieme. Un amore profondissimo che ha bruciato le tappe. Eravamo entrambi presi dal lavoro, pensavamo che il nostro amore fosse più forte e invece l’amore ha bisogno di essere curato e coccolato. Ci siamo ritrovati che eravamo amici. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che era arrivato il momento di fare un passettino su strade diverse». Ma nonostante tutto non si sono persi: «Ci sentiamo ancora. E io faccio un mea culpa, non è facile stare con una persona che ha un caratterino come il mio, però questa relazione mi ha insegnato tanto. Una persona come Francesco non la incontrerò mai più, è una persona meravigliosa».

Per diversi mesi è stata single, dallo scorso autunno, come avevano mostrato alcune immagini di “Diva e Donna” frequenta il giovane modello Luigi Bruno: «Diciamo che sono single. Basto a me stessa. In un anno e mezzo da sola, sono uscita con due o tre persone. Adesso sto conoscendo una persona molto più giovane di me. È una persona che vuole conoscermi, non mi chiede di andare subito a convivere e creare una famiglia. Ho 40 anni ma la mia vita non è finita. Ho conosciuto questo ragazzo, fa il modello. Ha 23 anni. Sì, è sensibilmente più giovane, ma io sono in forma. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente. Vedessi come è bello in costume. Quando sarà famoso vorrà una della sua età e mi lascerà», spiega sorridendo.