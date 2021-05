Andavano a funerali e a feste di nozze per svuotare le case

Approfittavano delle tragedie dei loro “bersagli”, come la morte di un familiare e la partecipazione al funerale, o degli eventi più emozionanti, come le nozze di un proprio caro, per scassinare le auto dei malcapitati, rubare le chiavi di casa lasciate all’interno e svaligiare gli alloggi. Tutto avveniva in poco tempo. I ladri, come scrive il gip Giacomo Marson, erano in grado di «aprire cinque macchine in soli tre minuti». Lo dimostrano le registrazioni delle videocamere che hanno immortalato gli indagati. La loro «freddezza ed abilità» emerge anche dall’uso delle ricetrasmittenti, che avevano per comunicare tra loro senza essere intercettati. Il giudice, accogliendo la richiesta del pm Paolo Scafi, che coordina l’indagine dei carabinieri, ha ordinato l’arresto in carcere di tre persone che durante la seconda ondata della pandemia hanno messo in atto almeno 31 colpi, infierendo in particolare nei mesi di ottobre e novembre. Camillo Lagaren, difeso da ll’avvocato Roberto Macchia, ha precedenti. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato l’autista e il palo del gruppo, mentre lo “scassinatore” di auto sarebbe Bruno Davis Oberto. Il terzo destinatario della misura al momento non si trova: gli inquirenti gli stanno dando la caccia. Se il modus operandi era sempre lo stesso – rubare le chiavi dall’auto e guidare su una Giulietta verso l’apparta – mento da svaligiare – c’è stata una sorta di evoluzione criminale da parte della banda. Mentre, tra agosto e settembre 2020, i colpi erano limitati a tre, da ottobre si sono moltiplicati. I ladri hanno iniziato a rubare dalle auto parcheggiate ai golf club dove i novelli sposi banchettavano (il 16 agosto ai Girasoli di Carmagnola, il 5 settembre al circolo di Poirino, il 26 settembre al Villasport di Villastellone), per “specializzarsi”, finita la stagione dei matrimoni, nei parcheggi degli ipermercati. Con il secondo lockdown si potevano fare poche cose: andare al supermercato e ai funerali. E la banda si è adeguata, aprendo macchine nel parcheggio dell’Ikea l’11 ottobre, e spostandosi, lo stesso giorno, al centro commerciale di Settimo. Altri tre colpi sono stati messi a segno, sempre qui, il 23 ottobre, tra Ipercoop, Torino outlet village e Bennet. A un cliente che era andato da Viridea, hanno portato via 30mila euro, dopo aver scassinato la cassaforte in casa. Dalla cintura i ladri sono arrivati a Torino. Il 24 ottobre, da una macchina al parcheggio di Eataly, hanno preso le chiavi di casa di un manager e di una donna di origini nobili. I bottini andavano dai 5mila ai 40mila euro. Sono stati derubati imprenditori, avvocati, professionisti. Quando le misure anti Covid, alla fine dell’autunno, si sono fatte sempre più stringenti, la banda ha puntato sui funerali. Dalle auto posteggiate al camposanto di Orbassano, il 31 ottobre, sono spariti vari mazzi di chiavi. In una casa i ladri hanno razziato persino il tesserino da carabiniere del defunto suocero. Il 9 novembre, al cimitero di San Francesco al Campo, i furti sono stati tre in una manciata di minuti.