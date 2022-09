Ancora Vlasic, il Toro torna a vincere: Lecce ko di misura

Il Toro torna a vincere dopo lo stop di Bergamo: all’Olimpico un gol di Vlasic regala i tre punti ai granata contro il Lecce, il terzo successo in questo campionato su cinque partite giocate.

Senza Juric, assente per una polmonite, in panchina c’è il vice Paro. I granata sbloccano la gara nel finale di primo tempo con Vlasic, a segno con un diagonale preciso su assist di Vojvoda. Nella ripresa due ammoniti nelle file dei padroni di casa: Ilkhan e Schuurs. Il risultato non cambia: 1-0 per il Toro.