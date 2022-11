Ancora un suicidio in carcere a Torino: è il quarto dall’inizio dell’anno

Lo hanno trovato seduto a terra, accanto al corpo senza vita una lettera in cui erano spiegate le ragioni del suo gesto estremo, legate a questioni di natura personale. Un uomo di 56 anni, italiano, si è tolto la vita ieri sera intorno alle 23 all’interno del carcere Lorusso e Cutugno. Si tratta del quarto suicidio dall’inizio dell’anno nel penitenziario di Torino.

L’uomo era in cella da agosto, in attesa di giudizio per stalking. Per togliersi la vita ha utilizzato un lenzuolo attaccato alle sbarre, proprio come aveva fatto Tecca Gambe, il giovane gambiano che si era tolto la vita lo scorso 28 ottobre.