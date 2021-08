Ancora un ko per il Torino: l’AZ Alkmaar vince 2-1

Arriva un’altra sconfitta per il Torino, superato 2-1 dall’AZ Alkmaar in Olanda. La squadra di Juric sblocca subito il match con il gol del nuovo acquisto Pjaca (1′), ma al 14′ vengono raggiunti dai padroni di casa che pareggiano grazie al tiro di Karlsson deviato da Djidji.

SI RIVEDE IL GALLO

Nella ripresa in campo anche Belotti, ma a cinque minuti dalla fine della partite a gioire sono gli olandesi con la rete di Pavlidis. Tra una settimana l’impegno in Coppa Italia, a seguire il campionato: per Juric c’è ancora tanto lavoro da fare. Sì, perché il Toro ancora non incanta.

