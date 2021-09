Ancora problemi alla metropolitana di Torino: bloccata la tratta Porta Nuova-piazza Bengasi

Ancora problemi per la metropolitana di Torino. In mattinata, infatti, si è fermata la linea 1 nella tratta tra Porta Nuova e piazza Bengasi. È la settima volta che accade, con tanto di laconico avviso del GTT ai viaggiatori: “Servizio sospeso per un problema tecnico”.

Fuori causa otto fermate, con i treni della metropolitana che viaggiano solo da Fermi a Porta Nuova. Motivo del blocco? Un calo di tensione. Il primo si è verificato poco dopo le 11 ed è durato una ventina di minuti. Poi, dopo che i convogli avevano ripreso a circolare, il nuovo stop intorno alle 11.50.

Per percorrere la tratta interessata sono state attivate navette sostitutive, con comprensibili disagi per i viaggiatori costretti a scendere dai treni e a salire gli autobus.