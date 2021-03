«Ancora online ma ad aprile si riparte»

Lo spettacolo inaugurale, quello che riapre le porte del teatro per l’ultimo scampolo di una stagione – ormai la seconda – tutta da dimenticare, dovrebbe andare in scena al Teatro Erba ad aprile.

«Potrebbe essere subito dopo Pasqua, magari l’8 aprile – dice Irene Mesturino di Torino Spettacoli-il mio sogno è di riaprire simbolicamente con “Shakespeare per 2”, uno spettacolo ideato in tempi non sospetti, ben prima del Covid. Parla di due attori che durante un’epidemia di peste decidono di recitare in teatro per tenerlo vivo, proponendo le opere di Shakespeare, uno spettacolo diventato quanto mai di attualità».

Al momento si tratta appunto di un sogno, “anche se ora con i vaccini siamo più ottimisti rispetto a un anno fa”, è ancora Irene. Ma la voglia di incontrare il pubblico dal vivo è tanta. Fino ad ora lo hanno fatto solo in streaming. «Il nostro è stato un investimento molto oneroso, lo abbiamo fatto però per continuare ad avere contatti con gli spettatori, per mantenere la bella abitudine di andare a teatro». Così, in attesa che il sogno dello spettacolo dal vivo si avveri, in streaming (a pagamento) e anche in tv, (gratuitamente) Torino Spettacoli porta in scena Cicerone, Goldoni Antoine de Saint-Exupéry e il cult “Minchia signor tenente”. Sei appuntamenti, a partire da domani, «per accorciare le distanze in questi tempi complicati». E per l’occasione sono state scelte delle date simboliche: il compleanno della compianta Germana Erba, il 12 marzo, la Festa del papà del 19 marzo e il 27 marzo, la Giornata Mondiale del Teatro.

Comodamente da casa domani alle 20,30, in replica mercoledì 24 alle 20,45 e giovedì 25 alle 10, si potrà vedere “La locandiera” di Carlo Goldoni, per la regia di Enrico Fasella e con l’interpretazione di Miriam Mesturino e Luciano Caratto (il biglietto si potrà acquistare direttamente sul sito di Torino Spettacoli, mentre link e password verranno inviati il giorno dello spettacolo alla mail indicata al momento dell’acquisto). Per la Festa del papà, invece, è stato scelto “Processo per corruzione” tratto da Cicerone, scritto e diretto da Piero Nuti che lo interpreta con Elia Tedesco. In onda alle 21,10 su Sesta Rete (canale 19).

Si torna allo streaming il 25 marzo alle 10 con “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry, messo in scena dai Germana Erba’s Talents e a cura di Gian Mesturino e Andrea Dosio. Per finire nella Giornata Mondiale del Teatro, “Minchia signor tenente” di Antonio Grosso, per la regia di Nicola Pistoia.