Ancora incendi nel Torinese: fiamme in azienda lungo la provinciale 23 [LE FOTO]

Ancora incendi nella mattinata di oggi nel Torinese. Le fiamme, questa volta, sono divampate all’interno dell’azienda “Speed” della provinciale 23 a None, in via Pinerolo 5.

A FUOCO DEI BANCALI DI LEGNO

A prendere fuoco sono stati dei bancali di legno dell’azienda, che si occupa di autotrasporti: non sono coinvolte sostanze chimiche o materiali nocivi. I mezzi di trasporto sono stati invece spostati e i vigili del fuoco sono attualmente sul posto per monitorare la situazione.

MISURAZIONI DELLA QUALITA’ DELL’ARIA

Il rogo, secondo i pompieri, dovrebbe durare ancora per un po’ ma è attualmente sotto controllo: non ci sono feriti. Attesa anche a breve l’Arpa per le misurazioni sulla qualità dell’aria in zona.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++