Ancora Hunziker-Trussardi: così i due vogliono riprovarci

Tutti insieme appassionatamente, anche se lei non è Julie Andrews. Ma mettendo diversi paletti, perché per riprendere la storia sentimentale con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker dovrà cambiare alcuni atteggiamenti e attenersi alle regole “imposte” dal marito.

Così scrive questa settimana “Chi” svelando i termini di una trattativa che sta appassionando gli italiani, anche se meno rispetto alla formazione del nuovo governo. Riavvolgendo il nastro della memoria, tutto era cominciato il 19 gennaio scorso con quel comunicato che ufficializzava la loro separazione tutelando però le due figlie, Sole e Celeste.

Da poco Sole ha compiuto gli anni e loro hanno postato su Instagram un’immagine social scattata in occasione del party per i 9 anni della figlia. E il primo vero passo pubblico verso la riappacificazione, dopo l’addio comunicato a mezzo stampa il 19 gennaio scorso, l’avrebbe fatto lei anche se inizialmente l’imprenditore bergamasco (non solo per orgoglio) non voleva cedere. In questi mesi ha dovuto incassare vari colpi, a cominciare dall’apparizione in tv di Michelle insieme all’ex marito, Eros Ramazzotti, in una delle puntate dello show Michelle Impossible su Canale 5. E poi la storia, finita sotto gi occhi di tutti, tra la showgirl e Giovanni Angiolini che è andata avanti diversi mesi, almeno fino agli inizi di agosto.

Lì però nella testa della Hunziker è scattato un clic e si è resa conto che ad entrambi, ma soprattutto a lui, mancava la vita quotidiana insieme al resto della famiglia, tutta unita. Così, come spiega la rivista, sarebbe riuscita a riconquistarlo «grazie al dialogo, ai “messaggini”, grazie alla condivisione e alla crescita delle loro due figlie».

Quindi si riparte, ma con più discrezione: «bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste tv, niente immagini di famiglie allargate per rappresentare un surreale “volemose bene”. Tomaso pretende concretezza dei sentimenti e un rapporto vero, dentro e fuori la casa». E Michelle, che presto diventerà nonna del suo primo nipotino ha capito che quella era l’unica via per riprendersi quanto aveva lasciato in sospeso.