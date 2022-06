Ancora caos e panico generale nel quartiere della movida a Torino. Nel pomeriggio di ieri, domenica 5 giugno, una rissa è scoppiata a San Salvario.

E’ accaduto in via Saluzzo, angolo via Berthollet. Le immagini riprese da un residente parlano di una rissa con lancio di pietre e bottiglie raccolte da un bidone dell’immondizia, rovesciato a terra. Sul posto è intervenuta la Polizia, ma i protagonisti dell’accaduto si sono dati alla fuga.