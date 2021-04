Ancora 63 morti e 1.942 contagiati in Piemonte

Calano i ricoveri ma crescono i morti in Piemonte. Nell’ultimo bollettino, infatti, sono 63 i decessi di persone positive al Covid, che portano il totale a 10.399 di cui 4.872 a Torino. Sono, invece, 1.942 i nuovi contagiati pari al 13% dei 14.884 tamponi eseguiti di cui 5.148 antigenici. Dei 2.584 nuovi casi, gli asintomatici sono 765 (39,4%). I ricoverati in terapia intensiva sono 378 (+2 rispetto a giovedì). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.864 (-23 rispetto a giovedì) mentre le persone in isolamento domiciliare sono 30.127. I pazienti guariti sono 2.257 in più per un totale di 273.066 di cui 145.458 a Torino. In Italia, invece, sono stati 21.932 i nuovi casi di positivi che portano così il numero complessivo a 3.629.000 dall’inizio dell’epidemia. I decessi sono stati 481 per un totale di 110.328 vittime da febbraio dello scorso anno. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 2.953.377 e 19.620 quelle uscite ieri dall’incubo del Covid.