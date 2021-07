Anche l’impresa ha le sue finali…

Salvo errori, marce, assalti al cantiere di Chiomonte, manifestazioni e chissà che altro, la telenovela della Tav, potrebbe volgere verso la conclusione. E dopo i tentennamenti di governi a trazione pentastellata, finalmente quella benedetta galleria potrà vedere anche da parte italiana, la volontà di completare i lavori per quello che – tra Francia e Italia – sarà il tunnel più lungo d’Europa. Gli appalti sono pronti o in via di definizione e la pioggia di miliardi sta per cadere portando con sé la possibilità di migliaia di posti di lavoro (oltre 8mila, si calcola) dando speranza a operai, tecnici e ingegneri. Per Torino, la Val Susa e il Piemonte è una boccata d’ossigeno fondamentale, anche in vista dei fondi che l’Europa si prepara a erogare. Poco importa se il primo treno scorrerà sui binari nel 2031 o nel 2032. Il passare del tempo intanto ci porta lavoro, in attesa di diventare anche una grande navetta capace di incrementare turismo e affari. La bella notizia perché di questo si tratta, arriva alla vigilia di un appuntamento fondamentale per la nostra industria, l’“Electrification Day” dal quale potrebbe emergere la vittoria tutta torinese sulla Gigafactory di Stellantis a Mirafiori. Incrociando le dita il combinato disposto tra questo nuovo, grande collegamento internazionale e la vocazione del territorio sull’automotive protesa verso il futuro della mobilità sostenibile, porrebbe finalmente Torino al centro dell’Europa. Strappando il nostro territorio dal limbo dell’ultima dell’ultima regione dell’impero, ridandole quel lustro che in passato le era riconosciuto. Servirà l’ok alla Tav per farci vincere anche questa finale con la Spagna? Il rigore potrebbe calciarlo il governo. Quell’ipotesi di un impegno dello Stato che ci auguravamo ieri pare sia qualcosa più di una chiacchiera.

