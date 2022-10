Anche la Canalis si separa? «La loro relazione è in crisi»

La vera rivoluzione moderna sono Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che hanno deciso di riallacciare i rapporti dopo essere lasciati a gennaio e rappresentano un’eccezione. La regola per i Vip sembra essere diventata quella di rompere e forse sta per succedere anche a Elisabetta Canalis.

La showgirl sarda, che ormai vive in pianta stabile a Los Angeles, da troppo tempo non si fa vedere insieme al marito, Brian Perri. E così il settimanale “Nuovo” cavalca le voci insistenti delle ultime settimane e parla di crisi aperta nella coppia tra il chirurgo americano e l’ex Velina di Striscia la Notizia. Sui social l’ultimo scatto insieme, in una foto con la figlia Skyler Eva, risale allo scorso agosto. E così la rivista insiste: «Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione». In effetti lei ha aumentato i suoi viaggi in Europa e si fa vedere sempre più spesso in compagnia delle amiche, oppure della piccola di casa. Solo voglia di privacy con Brian che non ha mai amato essere esposto al gossip, oppure c’è altro?

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono conosciuti nel 2012, in occasione di un party a Halloween. Da lì è cominciata una bella storia d’amore e nell’estate del 2014 sono convolati a nozze ad Alghero, città natale della showgirl. Ancora poco tempo dopo ed Elisabetta è anche diventata mamma di Skyler Eva, che oggi ha 7 anni. Nei primi anni con Brian, anche per stare più vicina alla figlia, Elisabetta Canalis ha rallentato nettamente i suoi impegni lavorativi sposando solo quelli come testimonial. Ma ora che Skyler Eva sta crescendo, i suoi viaggi intercontinentali sono diventati decisamente più frequenti e non solo per ragioni di sponsor. Una volta per impegni televisivi, un’altra per shooting fotografici, un’altra ancora per le varie settimane della moda, ogni occasione è buona per prendere l’aereo.

In più non ha mai nascosto la sua volontà di tornare a vivere in Italia in tempi non troppo lontani, anche se non ha mai pressato il marito per prendere una decisione. Ora però i tempi sembrano maturi per cambiare idea, in un senso o nell’altro, anche se lei sull’argomento è sempre rimasta vaga.