Anche il Toro piange Daniel Guerini, la giovane promessa morta a Roma

“Il Presidente Urbano Cairo e il Torino Football Club – dirigenti, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori e tutto il settore giovanile – increduli e costernati per la drammatica notizia, esprimono il profondo cordoglio e l’affettuosa vicinanza alla famiglia Guerini per la tragica scomparsa di Daniel Guerini, ex calciatore della nostra formazione Primavera“.

Con questo messaggio, intriso di commozione, il Torino ha commentato sul suo sito ufficiale la drammatica notizia della morte dell’ex promessa della Primavera, vittima ieri sera di un incidente a Roma. Guerini, che era passato alla Lazio, viaggiava in una Smart For Four con due coetanei, pure loro 19enni. Fatale lo schianto con una Mercedes Classe A guidata da un uomo di 68 anni, avvenuto poco dopo le 20, in via Palmiro Togliatti all’incrocio con viale dei Romanisti.

Guerini è morto per le conseguenze dell’incidente, mentre i due ragazzi che viaggiavano con lui sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata e all’ospedale Umberto I. Meno gravi le condizioni del 68enne. Carabinieri e polizia municipale indagano sull’accaduto.